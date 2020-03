Coronavirus, Sicindustria: "Richieste delle imprese inoltrate alla Prefettura"

Sicindustria garantirà le proprie imprese associate che inoltreranno richiesta alla Prefettura per proseguire l'attività imprenditoriale e assicurare così la continuità delle filiere essenziali. L'intesa tra l'associazione degli imprenditori di Palermo e la Prefettura è stata raggiunta stamattina, in seguito alla pubblicazione dell'ultimo decreto ministeriale che ha ridotto i codici ateco, affidando ai prefetti il controllo delle aziende che devono garantire beni e servizi da fare arrivare a supermercati e farmacie. Ma non solo.

Ci sono infatti imprese che lavorano a ciclo continuo e i cui impianti non possono essere fermati e altre che lavorano per settori di rilevanza strategica per l'economia nazionale. “Le attività industriali – spiega Alessandro Albanese, presidente di Sicindustria Palermo – sono tutte interconnesse e bisogna fare attenzione a non interrompere le filiere, altrimenti non si riusciranno a garantire i servizi essenziali. È per questo che Sicindustria Palermo ha subito risposto alla convocazione della prefettura raggiungendo un risulato importante, che include anche le aziende edili rappresentante dall'Ance”.

In particolare, le imprese che non rientrano nel perimetro indicato dal Dpcm ma la cui attività è essenziale, potranno presentare la propria richiesta alla prefettura direttamente tramite Sicindustria. “Una attività – conclude Albanese – che la nostra associazione svolge nella consapevolezza di dover dare risposte immediate al mondo imprenditoriale. Un plauso importante va al prefetto Antonella De Niro che, dimostrando una grande sensibilità in un momento emergenziale come quello che stiamo vivendo, ha agito in tempi rapidissimi, garantendo procedure snelle pur mantenendo ferma l'esigenza del controllo degli atti. Noi stiamo partendo da Palermo, ma sarebbe auspicabile che un analogo modello di collaborazione venisse replicato in tutte le province siciliane”.

Le aziende interessate possono scaricare il modello base della “Comunicazione attività funzionale ad assicurare la continuità delle filiere delle attività” dal sito di Sicindustria, nella sezione “Moduli, Documenti, Info Utili per le Imprese” al seguente link https://www.sicindustria.eu/moduli-documenti-info-utili-per-le-imprese.htm.

