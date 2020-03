Coronavirus, donate 200 mascherine ai lavoratori portuali di Palermo

L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, grazie a Fincantieri, ha donato 200 mascherine filtranti FFP3 ai portuali che lavorano nello scalo di Palermo.

Il traffico marittimo mondiale è la principale infrastruttura che sostiene gli scambi commerciali, i porti sono fondamentali per l’economia globale, responsabili del trasferimento della maggiore percentuale di derrate in tutto il mondo.

«Abbiamo il dovere di fare lavorare i portuali in tutta sicurezza, ecco perchè ho voluto donare loro un dispositivo di protezione individuale, un piccolo gesto per la loro salute e per sottolineare l’importante ruolo che ricoprono», commenta il presidente dell’Adsp, Pasqualino Monti. I lavoratori portuali, sottolinea, «consentono alle merci, a Palermo come nel resto d’Italia, di circolare con la massima efficacia, anche in questo momento di emergenza mondiale. La loro fatica e il loro impegno permettono ai prodotti necessari al sostentamento della popolazione di giungere sugli scaffali dei supermercati, negli ospedali, nelle farmacie. Un lavoro fondamentale: a loro, ai portuali di tutta Italia, va dunque il mio personale grande «grazie» e la riconoscenza di tutti».

