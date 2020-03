Caos reddito di cittadinanza a Palermo, convocati ma il Centro per l'impiego è chiuso

Caos a Palermo a causa della sospensione di tutte le attività che riguardano il reddito di cittadinanza, da ieri e fino al prossimo 20 marzo, al centro per l'impiego di viale Praga

Ieri mattina un centinaio di persone, alcune con la mascherina, si sono presentate davanti agli uffici di viale Praga, dopo una convocazione formale, ma nessuno, come riporta Giuseppe Leone in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, è stato avvisato.

Una volta arrivati sul posto, i beneficiari hanno ricevuto la comunicazione della sospensione delle attività fino al 20 marzo. Lo stesso cartello avvisava i destinatari del fatto che riceveranno una nuova convocazione dai navigator nei prossimi giorni.

