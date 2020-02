Stampa 3D, a Palermo un corso gratuito per 20 giovani neet

È pronto a partire il progetto dedicato alla stampa e alla modellazione 3D a Palermo, rivolto a 20 giovani neet di età compresa tra i 15 e i 29 anni, non occupati e liberi da qualsiasi impegno formativo e lavorativo.

Il progetto, intitolato “Accendiamo il talento per giovani makers”, è stato realizzato con il contributo della Fondazione Terzo Pilastro mentre i corsi sono stati ideati e messi a punto da Aproca. Il percorso formativo si terrà a partire dal 21 febbraio 2020 presso la sede di Aproca, l’Agenzia per la Professionalizzazione e consulenza aziendale con sede a Palermo, in via Marchese di Villabianca 70.

Il corso avrà una durata di 180 ore e offrirà l’opportunità agli iscritti di accedere a un percorso di formazione e stage aziendale, sviluppando competenze e abilità nella stampa 3D e nella modellazione. Sono tre le fasi in cui si articolerà il percorso: la formazione, da febbraio a giugno, che avrà una durata di 100 ore e prevede l’acquisizione di competenze sul funzionamento e la costruzione di una stampante 3D (software di slicing, progettazione, selezione materiali e filamenti, fase di stampa, fase post stampa); il laboratorio, per un totale di 80 ore tra febbraio e giugno, ovvero la creazione di modelli e stampa in 3D; infine lo stage in azienda che rappresenta la conclusione del percorso e la prova delle competenze acquisite in aula, per una durata di 3 mesi (giugno, luglio, settembre).

Partner del progetto è Asterisco, centro di formazione e agenzia per il lavoro, che si occuperà dell’inserimento dei partecipanti in stage. Per info sui corsi di formazione professionale e aziendale visita il sito www.enteaproca.it.

