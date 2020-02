Lavoro, Volotea cerca assistenti di volo a Palermo: i requisiti necessari

Nuove possibilità di lavoro in tutte le basi aeree Volotea. La compagnia area low cost che nel 2019 ha inserito 41 nuove rotte arrivando ad un totale di i 319 collegamenti in oltre 80 medie e piccole destinazioni europee in 13 Paesi (Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda, Lussemburgo e Marocco) ha avviato nuove selezioni per assistenti di volo.

La compagnia farà tappa anche in Sicilia con un evento di presentazione aziendale all'Università di Palermo il 12 febbraio 2020 alle 9 presso l’aula Capitò del Dipartimento d’Ingegneria (ex Scuola Politecnica - piano terra Edificio 7). Durante l'evento, chi sarà interessato a lavorare a bordo dei velivoli Volotea in una delle 13 basi operative della compagnia (Venezia, Nantes, Bordeaux, Palermo, Strasburgo, Asturie, Verona, Tolosa, Genova, Bilbao, Marsiglia, Atene, Cagliari e Amburgo) potrà inoltrare il proprio curriculum vitae in azienda e, se in linea con i requisiti richiesti, accedere al vero e proprio Recruiting Day.

Per candidarsi alle selezioni per il ruolo di assistente di volo con e senza attestato di equipaggio di cabina bisogna:

Avere più di 18 anni

Possedere un'ottima conoscenza dell’inglese e di una delle seguenti lingue: francese, italiano, spagnolo o greco, in rapporto alla base operativa scelta dal candidato

Essere in possesso di passaporto europeo valido

Essere in buona forma fisica e in grado di superare un esame medico

Essere in grado di nuotare

Inoltre, come sottolineano dalla compagnia, ai fini della selezione è gradita ma non necessaria una precedente esperienza nel settore dell’aviazione o del servizio clienti. "Siamo alle ricerca - si legge in una nota ufficiale - di persone positive, educate, molto socievoli, che amano lavorare in squadra, impegnarsi per raggiungere un obiettivo e sono interessate ad affrontare nuove sfide".

Per maggiori informazioni e per inviare il proprio curriculum vitae collegarsi al sito: https://jobs.volotea.com/

