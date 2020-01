Si rende noto che, in conseguenza della lotta all’evasione ICI/IMU/TASI, condotta nei mesi scorsi e del conseguente notevole afflusso degli utenti presso il punto informazioni di Via Lincoln a Palermo, si è provveduto ad ampliare il servizio di prenotazione on -line fino al 29/02/2020.

Gli utenti potranno, quindi, prenotarsi tutti i giorni per essere ricevuti presso la sede istituzionale sita al 3° piano del Settore Tributi.

