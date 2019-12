Fincantieri costruirà navi da crociera a Palermo: si comincia nel 2023

Fincantieri costruirà navi da crociera anche nel porto di Palermo. A partire dal 2023 una delle navi in portafoglio ordini del gruppo cantieristico italiano, sarà realizzata a Palermo, in conseguenza di un intervento deliberato dall’Autorità Portuale sul bacino di carenaggio e sull'intenzione di dare vita a un sistema di filiera indispensabile per supportare la costruzione di una grande unità passeggeri.

È quanto annunciato da Pasqualino Monti a conclusione del convegno «Noi, il Mediterraneo» che si era già caratterizzato di grande concretezza con la firma dell’atto di affidamento a Msc Crociere e Costa Crociere della gestione del traffico passeggeri nei porti del sistema della Sicilia Occidentale.

L’evento di oggi ha evidenziato con forza una sorta di unicità di Palermo: unicità che secondo Gian Enzo Duci, Presidente di Federagenti, è rappresentata da un «presidente in grado di infrangere non a parole ma con fatti concreti, una burocrazia e quindi una paura diffusa di subire, anche a livello personale, le conseguenze di qualsiasi scelta, l’immobilismo che paralizza la quasi totalità dei porti».

“La collaborazione istituzionale ha creato le condizioni per consentire nei prossimi anni di aggiungere ai lavori di trasformazione e riparazione, anche quelli di costruzione di grandi navi presso il Cantiere navale. È un risultato importante in un settore strategico dell'economia cittadina" ha detto il sindaco Leoluca Orlando. “In tale modo, accanto al significativo sviluppo e potenziamento del Porto in funzione turistica e commerciale, si affianca un altrettanto significativo sviluppo e potenziamento dei Cantieri Navali”.

