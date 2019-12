Regione, fondi Ue da spendere subito: ma 630 milioni sono bloccati

I progetti ci sono, così come le graduatorie, ma mancano i fondi europei che vanno spesi subito. La vicenda è emersa ieri all'Ars durante una riunione in commissione Ue. La Regione infatti è costretta a spendere nel giro di pochi giorni quasi 400 milioni per non doverli restituire a Bruxelles ma almeno altri 630 milioni sono bloccati da procedute burocratiche e non possono essere utilizzati per finanziare graduatorie già approvate.

Tra le graduatorie in questione ci sono quelle per l'efficientamento energetico di edifici pubblici e illuminazione. La prima graduatoria ha già finanziato con 72 milioni 61 sindaci ma ci sono altri 88 progetti approvati per cui servirebbero 120 milioni. Con la seconda graduatoria ce ne sarebbero in attesa altri 102 per cui però sarebbe necessario investire altri 92 milioni. L'articolo di Giacinto Pipitone nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

