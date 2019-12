Lavoro a Palermo, al via selezione per medici di pronto soccorso a Villa Sofia e Cervello

Gli ospedali Villa Sofia e Cervello di Palermo hanno avviato una selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione a tempo determinato di medici da destinare ai due pronto soccorso.

Pubblicato sul sito aziendale, www.ospedaliriunitipalermo.it, il bando per poter partecipare alla procedura selettiva,avviata con carattere di urgenza, per la formulazione di apposita graduatoria. La domanda va presentata entro il 16 dicembre. Per partecipare occorre la laurea in medicina e chirurgia con relativa specializzazione in medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza e iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici.

"Si tratta – spiega il Direttore Generale Walter Messina – di una procedura straordinaria di reclutamento per far fronte alle carenze di organico delle due aree di emergenza. Contiamo a breve di far partire anche la selezione a tempo indeterminato".

