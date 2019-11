Venerdì 29 novembre 2019, è arrivato il Black Friday: le offerte a Palermo

Per chi ama lo shopping è senza dubbio l'evento dell'anno, o quasi. Fatto sta che il "Black Friday", che quest'anno è il 29 novembre, è uno degli eventi più attesi per fare qualche buon affare. Che poi si faccia davvero o no è quasi superfluo, l'importante è partecipare.

Ovviamente anche a Palermo ci saranno delle occasioni da non perdere, dall'abbigliamento alle auto, e qualche negozio aprirà prima e rimarrà aperto fino alle ore notturne. Sconti che dureranno tutto il week-end, da venerdì 29 fino a domenica 1 dicembre. Anche per chi vuole imparare l'inglese.

A farla da padrone saranno i centri commerciali, le grandi catene di moda e le concessionarie, ma anche i piccoli negozi diranno la loro, proponendo prezzi ribassati e offerte vantaggiose.

Al Conca D’Oro, di via Lanza di Scalea, in tanti punti vendita si arriverà fino al 70% di sconto. Stessa cosa al "Forum", a Brancaccio. Black Friday anche al La Torre (promozioni al 60%) e al La Malfa, dove ci sarà il 50% nella collezione autunno inverno. Alla Rinascente di via Roma per chi ha la card prezzi scontati e scontatissimi fino al 50% e un'apertura straordinaria dalle 8 del mattino fino all'1.

Non sono da meno le concessionarie: R-Star Palermo, ad esempio, offre un ventaglio di accessori firmati Mercedes-Benz, Nuova Sicilauto risponde con un Panda e Lancia Y ad ottimi prezzi con ottimi incentivi. Veg Motors offre condizioni particolarmente vantaggiose per la Honda CR-V, così come la Aster Car per la Kia. Riolo ed R.Motors offrono passaggio di proprietà in omaggio per l'acquisto di un'auto usata, e quest'ultima una gift card da Euronics per chi compra un Aygo.

Corsi d'inglese scontati da JM English, International House Language Centre Palermo e My English School.

