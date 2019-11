Trading e cripto valute, ciclo di seminari gratuiti a Palermo

Il broker Xtb, in tour in Italia, insieme all’imprenditore siciliano Cristoforo Giordano, arriva anche a Palermo per seminari gratuiti sul trading, cripto valute e blockchain.

"Cambia il tuo rapporto con il denaro", il nuovo seminario gratuito di Cristoforo Giordano fondatore e Ceo della Giordano Istruzione Trading si terrà sabato 9 novembre 2019, a Palermo, presso il "Grand Hotel Wagner", in Via Riccardo Wagner, 2, alle ore 9:30

Partono da Palermo, per poi continuare il 13 novembre a Napoli, e successivamente a Roma e Milano, i seminari organizzati dalla Giordano Istruzione Trading in collaborazione con il broker internazionale XTB, sull'alfabetizzazione in ambito digitale - finanziario.

In questa era digitale e di trasformazione, è importante conoscere il mondo dei mercati finanziari, attraverso i concetti base di: trading online, tecniche operative avanzate, blockchain e cripto valute, ma anche chi c’è dietro alle operazioni di investimento.

Il broker XTB “ci mette la faccia”, e insieme alla Giordano Istruzione Trading, incontrano i traders, e chiunque vuole conoscere e sapere di più su questo nuovo mondo economico- finanziario.

Il seminario è anche una buona occasione, per apprendere in modo pratico e semplice quali sono le procedure di registrazione e di apertura conto; come analizzare i grafici; come acquistare e trasferire le cripto valute, e ancora altri consigli per diventare un bravo trader.

Per aderire al seminario, occorre registrararsi su https://www.istruzionetrading. com/portal/seminario-di- trading/

Le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.

© Riproduzione riservata