Palermo, entro il 2019 oltre 300 assunzioni nelle partecipate

Un'operazione da 14 milioni di euro per le partecipate del Comune di Palermo. Il piano di fabbisogno prevede oltre trecento assunzioni nel 2019 e 600 nel triennio: l'obiettivo è il miglioramento delle performances aziendali e lo sblocco di un turn over fermo da anni.

In realtà le assunzioni da esterni - spiega Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia oggi in edicola - riguardano solo gli autisti Amat. Per il resto sarà un vero e proprio travaso di personale come quello della Reset verso le altre partecipate che consentirà di allentare la tensione dei conti.

"Il piano delle assunzioni e degli adeguamenti contrattuali delle partecipate - dichiara - è il punto di arrivo di un lungo percorso, cominciato sette anni fa", dichiara il sindaco Leoluca Orlando.

