L'Hotel Nh di Palermo riapre tutto l'anno, 22 dipendenti passano a tempo pieno

L’hotel Nh di Palermo torna aperto tutto l’anno e i 22 dipendenti stagionali passano a tempo indeterminato full time. Lo comunica la Uiltucs Sicilia che ha siglato oggi l’accordo con l’azienda.

La struttura ricettiva torna così in attività per 12 mesi dopo che tre anni fa aveva comunicato la necessità di chiudere per il periodo invernale. “È certamente una bella notizia – dice Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia – il fatto che una struttura alberghiera riapra per tutto l’anno. È sicuramente di buon auspicio e significa che qualcosa nel turismo palermitano si sta muovendo”.

Nel 2016 era stato siglato un accordo per la chiusura tra novembre e febbraio trasformando in stagionali i contratti dei dipendenti. Lo scorso anno era stata annunciata la ristrutturazione e la possibilità progressiva di riaprire per tutto l'anno. Adesso l’accordo prevede l’assunzione a tempo pieno alle medesime condizioni contrattuali.

Previsto inoltre un piano di smaltimento ferie e permessi. Il 30 giugno prossimo è stato programmato un nuovo incontro per verificare la situazione e migliorare l’organizzazione.

