Palermo, pubblicato il bando per l'affidamento dell'ippodromo

Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo, con determinazione dirigenziale n. 12059 del 21/10/2019, un bando di gara per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo Ippodromo La Favorita. Dell’area da assegnare in concessione fanno parte anche alcuni manufatti edilizi annessi, tra i quali un corpo di fabbrica adibito a ristorazione. La gestione di quest’ultimo locale potrà essere esercitata in via diretta o per interposto soggetto giuridico qualificato, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Il bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Palermo. La data di scadenza è il 18 novembre 2019.

“Finalmente – ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando – si aprono nuovi e importanti soluzioni per il futuro dell'Ippodromo, storicamente culla della passione di tantissimi palermitani anche per la sua speciale ubicazione all'interno del Parco della Favorita con il monte Pellegrino a far da cornice. Una Città come la nostra, che ha netta la visione per il futuro, non poteva continuare a privarsi di questo impianto che sarà aperto anche ad altre manifestazioni e attività, in maniera tale da renderlo fruibile a cittadini e turisti. Infine, al di là del fenomeno sportivo e ludico - ha concluso il sindaco - è anche importante che si sia introdotta nel bando la clausola sociale al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale già operante alle dipendenze del precedente concessionario e che ha già subito un gravissimo contraccolpo al momento della chiusura".

“Si tratta – ha dichiarato l’assessore Roberto D’Agostino – di una nuova occasione per dare agli amanti dell'ippica la possibilità di usufruire di una struttura potenzialmente all'avanguardia. Attraverso un percorso di legale concessione saranno creati sbocchi occupazionali, aprendo alla Città uno spazio non solo dedicato al trotto, ma anche occasione di svago e possibilità di usufruire di punti di ristorazione. Come Amministrazione - ha concluso l'assessore - ci stiamo impegnando per programmare un rilancio serio della struttura”.

