A Palermo la differenziata non decolla: ecco quanto costa il mancato riciclo

La raccolta differenziata proprio non decolla a Palermo e provincia. E così si riducono anche gli introiti che potrebbe ottenere in misura maggiore dalla vendita di scarti differenziati: soprattutto carta, plastica, vetro.

Il capoluogo siciliano è ultimo nella classifica dell'ottavo rapporto su «Raccolta differenziata e riciclo 2018», a cura dell'osservatorio dell'Anci.

Come spiega Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia di oggi - che dedica un approfondimento all'argomento -, dallo studio risulta che nel 2017 la città metropolitana di Palermo nel 2017 ha incassato dai rifiuti riciclati circa 2,3 milioni di euro (1,83 euro per abitante) mentre la media nazionale delle città metropolitane è di 4,83 euro per abitante. Nel caso del riciclo del vetro, Palermo è ultima in classifica con incassi pari a 0,32 euro per abitante. Fanno meglio Messina con 0,49 e Catania con 0,56 euro. E i risultati non sono migliori se si parla di plastica e carta.

In totale, con la vendita di carta, vetro e plastica riciclati una città come Torino ha guadagnato 17 milioni, Palermo poco più di due.

