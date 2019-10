Sport e ambiente, parte la raccolta differenziata al Renzo Barbera

Firmato l'accordo tra il Palermo e l'Ugri Servizi per L’Ambiente in occasione della campagna “Lo Stadio che fa la differenza”. Nel corso del campionato i rifiuti presenti all'interno dello Stadio Renzo Barbera verranno trattati attraverso raccolta differenziata.

“Il connubio fra sport e ambiente può essere un principio fondante delle buone pratiche per un sistema virtuoso. Considerato peraltro che il 42,7% della popolazione mondiale si interessa di calcio, si rende evidente quanto possa essere efficace mettere in campo strategie di ecosostenibilità e responsabilità individuale negli stadi. Ciascuno di noi ha infatti un ruolo di grande responsabilità rispetto all’ambiente che ci circonda. E ciascuno di noi ha il dovere di promuovere comportamenti sani e rispettosi dell’ecosistema”, ha detto l’Amministratore Unico di Ugri Bernardo Urso.

La società, ha inoltre contribuito in maniera determinante alla campagna abbonamenti del Palermo, acquistando 170 titoli stagionali, donati poi con il supporto delle ACLI di Palermo principalmente a giovani under 18, per attivare un percorso di responsabilità sociale fin dalla giovane età.

