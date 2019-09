Palermo, ambasciatore della Georgia incontra i vertici di Sicindustria

Prima visita ufficiale in Sicilia del neo ambasciatore della Georgia in Italia Konstantine Surguladze. L'ambasciatore, durante l'incontro a Palermo con i vertici di Sicindustria,ha sottolineato il rapporto che lega l'Isola al suo Paese (Palermo e Tblisi sono gemellate da lungo tempo).

“Occorre - ha detto il delegato per l’Internazionalizzazione di Sicindustria, Nino Salerno - rafforzare i legami tra queste aree, partendo dalle tante opportunità che possono emergere per le imprese”. Oltre alla possibilità di investimenti nel Paese, infatti, la Georgia, grazie a favorevoli accordi di libero scambio e a grandi operazioni infrastrutturali in corso, si propone come hub commerciale lungo la storica Via della Seta, capace di agevolare gli scambi commerciali con la Cina, la Russia o la Turchia.

Le opportunità sono tante: non solo scambio di buone pratiche, ma possibilità di collaborazione per la promozione turistica dei rispettivi luoghi, nell’ambito dell’agroalimentare (importante, per esempio la produzione di vino e di nocciole), dell’energia, della green economy, grazie a diverse possibilità di investimento, con un’importante fiscalità di vantaggio.

La Georgia è, tra l’altro, secondo il ranking di Ease of Doing Business, fra i primi Paesi per la facilità di fare impresa e fra quelli con il minor tasso di corruzione.

“A breve - ha aggiunto Salerno - organizzeremo una presentazione Paese presso Sicindustria, con l’obiettivo di preparare le nostre imprese a partecipare una successiva missione imprenditoriale, per poter approfondire, direttamente in Georgia, le possibilità di collaborazione con questo Paese. Inoltre, così come noi, anche la Georgia ha organizzazioni partner nella rete della Commissione Europea, Enterprise Europe Network”.

