Palermo, il Comune risponde a Confcommercio: "Venerdì riunione operativa"

“L’amministrazione comunale di Palermo, con grande senso di responsabilità, ha raccolto il grido di dolore lanciato da Confcommercio Palermo e ha comunicato che parteciperà alla riunione indetta per venerdì mattina, 27 settembre, alle 11 nei locali di Confcommercio Palermo di via Emerico Amari”.

Lo rende noto la presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio, precisando che alla riunione sarà presente l’assessore comunale all’Urbanistica e Mobilità Giusto Catania, insieme ai tecnici del Comune, a Rfi e ai responsabili del Gruppo D’Agostino subentrato alla Tecnis.

“Ho molto apprezzato la tempestività dimostrata dall’amministrazione comunale che ha colto lo spirito costruttivo della nostra proposta che punta a comprendere e condividere le scelte dell’amministrazione - aggiunge la Di Dio -. Il primo ottobre partiranno nuovi lavori che si sovrapporranno a quelli già avviati da anni e dei quali non conosciamo la scadenza: ci domandiamo, ad esempio, se questa sovrapposizione sia funzionale al bene comune della città. Come rappresentante di una importante fetta produttiva della città, mi auguro che la riunione di venerdì, aperta a tutti gli associati, rappresenti il primo passo di una intensa collaborazione che sarà utile alla collettività”.

Il drammatico momento che stanno vivendo le imprese della città, aggravato dalla presenza di sempre più numerosi cantieri stradali, rende indispensabile un immediato confronto che servirà innanzitutto a conoscere il cronoprogramma dei lavori e a consentire una adeguata programmazione alle aziende che saranno interessate dai lavori in corso, vecchi e nuovi”.

“Come più volte testimoniato molte aziende sono state costrette alla chiusura anche a causa dei disagi subiti, tante altre versano in condizioni difficili o disperate. Una corretta informazione dello stato delle cose, insieme a un rigoroso controllo sul rispetto dei tempi previsti per la conclusione dei lavori, può rappresentare una boccata d’ossigeno per le imprese di questa città”.

© Riproduzione riservata