Petralia Soprana, incentivi per chi apre attività commerciali nel centro storico

Approvato all'unanimità dall'Amministrazione comunale il regolamento per la concessione di contributi per l’apertura di nuove attività commerciali e artigianali nel centro storico di Petralia Soprana. Un modo per migliorare l’offerta turistica del Borgo più bello d’Italia.

“Oggi Petralia Soprana – ha detto il sindaco Pietro Macaluso – è al centro dell’attenzione e continuerà ad esserlo. Per tale ragione ci sforziamo giornalmente di creare opportunità per i nostri concittadini e allo stesso tempo di offrire il massimo e il meglio a coloro che vengono a trovarci. In questa ottica non ci tiriamo indietro neanche di fronte a idee impegnative per l’amministrazione ma che possono essere da stimolo ad investire nel proprio paese. In questo senso abbiamo pensato di incentivare i giovani dando loro un contributo di avviamento per la nascita di nuove attività commerciali”.

Il regolamento approvato dal Consiglio Comunale è propedeutico alla pubblicazione del bando che, come auspicato dal capogruppo della minoranza Francesco Gennaro, dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Il contributo da erogare a chi sceglie di aprire una attività commerciale al dettaglio o artigianale nel centro storico , o di subentrare in essa, è di 5 mila euro. A questo va aggiunto, per i primi 3 anni di attività, l’abbattimento al 50% dei tributi locali come la Tari, la pubblicità, in canone idrico e la Tosap.

Per la scelta dei beneficiari è stata anche predisposta una tabella di valutazione con criteri oggettivi in modo da non lasciare nulla al caso. Naturalmente all’interessato sarà chiesto un progetto aziendale mentre l’erogazione del contributo avverrà secondo precise modalità a stato di avanzamento dei lavori.

Soddisfatto il Presidente del Consiglio Leo Agnello per la collaborazione dei gruppi consiliari che hanno approvato all’unanimità la proposta.

“Questo importante regolamento – ha detto il presidente - è frutto di un lavoro preparatorio che ci ha visti tutti impegnati, in sinergia con il sindaco, con la collaborazione del Segretario comunale e dell'ufficio preposto che ringrazio. Un' iniziativa che è stata condivisa da tutti i gruppi consiliari, prima in commissione e poi in consiglio, che è stata approvata unanimità. Auspichiamo – conclude Agnello - di finanziare almeno una istanza entro l’anno e continuare negli anni a seguire con la collaborazione di tutti. Voglio ringraziare tutto il Consiglio che ha approvato all’unanimità.”

