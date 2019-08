Scuola dell'infanzia, al via da domani le domande per le supplenze a Palermo

Il Comune di Palermo ha reso noto che da domani ed entro il prossimo 10 settembre possono essere presentate le domande per l’inserimento nella Graduatoria generale per il conferimento delle supplenze nelle Scuole dell’Infanzia Comunali per gli anni scolastici 2019/2022.

Le istanze dovranno essere inviate all’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili - Servizio Attività Rivolte All’Infanzia – via Notarbartolo, 21/A – 90144 Palermo, a mezzo Racc. R.R.(farà fede la data del timbro postale), o a mezzo pec all’indirizzo servizinfanzia@cert.comune. palermo.it, ovvero a mezzo posta elettronica all’indirizzo servizinfanzia@comune.palermo. it, debitamente sottoscritte e corredate della copia del documento di riconoscimento.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Palermo.

