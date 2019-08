Comune di Palermo in deficit: per 600 precari posto fisso più lontano

Il deficit strutturale del Comune di Palermo si ripercuote anche sulle stabilizzazioni da concludersi entro la fine dell'anno. Per quasi seicento lavoratori, che da anni attendevano la fine della loro condizione di precarietà, il percorso è ora più complicato, come scrive Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola.

Le procedure probabilmente verranno congelate in attesa che l'amministrazione l'anno prossimo riesca a sistemare i propri conti. Al momento, la situazione di deficit strutturale sta a indicare che il Comune spende più delle sue possibilità.

«Per il 2019 - spiega Roberto D'Agostino, assessore al Bilancio - riteniamo di potere raddrizzare la situazione e rientrare dallo sforamento dei parametri sul deficit. Ovviamente rimangono le criticità per una situazione che abbiamo dovuto subire. Mentre, per la questione della crisi dei rifiuti - conclude - attendiamo che il ragioniere generale ci dica se in effetti c'è uno squilibrio nei conti ed elabori una proposta per rimettere in pareggio il bilancio».

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE