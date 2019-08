Assicurazioni auto, Palermo sul podio delle città più care

Palermo è, tra le città metropolitane in cui le assicurazioni auto sono più costose: seconda dopo Napoli. Nel capoluogo siciliano, il costo medio per assicurare un'automobile si aggira sui 379,79 euro. La precede (e non di poco) Napoli, con una media di 580,62 euro. Terza Firenze (368,03). La provincia, in assoluto, in cui l'assicurazione è un salasso è Prato, con bel 598,55 euro di prezzo medio.

Lo rivela un’analisi realizzata da Facile.it su un campione di oltre 14.000 preventivi di rinnovo Rc auto compilati sul sito nel primo trimestre 2019 e relativi ad automobilisti in prima classe di merito.

Decima è Milano (231,06). Conti alla mano, a parità di profilo, una prima classe a Napoli può costare il 151% in più che a Milano. Belluno (168,43), Aosta (184,18) e Vercelli (192,90) sono le più economiche.

