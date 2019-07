Almaviva, tavolo al ministero del Lavoro fissato al 31 luglio

Il Ministero del Lavoro ha convocato il tavolo per la vertenza Almaviva Contact per il prossimo 31 luglio alle ore 14. La convocazione del tavolo, si legge in una nota, si rende necessaria per la complessa vicenda del sito di Palermo dove 1.600 lavoratori sono interessati da procedure di licenziamento collettivo.

Sono tante le reazioni del mondo politico a sostegno dei lavoratori Almaviva. Per il presidente dell’Anfimafia regionale, Claudio Fava "serve un’azione concreta di sostegno per l’intero comparto interessato da una profonda ristrutturazione aziendale che mette

a rischio migliaia di posti di lavoro». «Il ministro Di Maio convochi immediatamente un tavolo, per individuare quegli interventi strutturali necessari a non far morire un comparto, quello dei call center, in crisi da anni», afferma il deputato di Leu Erasmo Palazzotto.

Al ministro Di Maio si rivolgono pure il coordinatore regionale di Articolo Uno, Pippo Zappulla, e del provinciale di Palermo Mirella Maggio: "Di Maio assuma immediatamente l'iniziativa e convochi un tavolo di trattativa per impedire drammatici e insopportabili salassi occupazionali". Solidarietà ai lavoratori anche da Sinistra Comune: "La Regione non può lasciare al solo Comune di Palermo, oggi rappresentato al corteo dal sindaco, l’onere della difesa dei posti di lavoro e della dignità dei lavoratori".

Intanto, il prossimo lunedì i senatori Pd Davide Faraone e Teresa Bellanova incontreremo a Palermo sindacati e lavoratori. "Questa crisi si affronta non con la solidarietà a parole - dice Faraone - ma con un piano serio e con il massimo impegno, atteggiamento che in questi ultimi mesi è mancato, sia a livello regionale che a livello nazionale".

