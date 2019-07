Turismo in crescita a Palermo, la città attrae di più gli stranieri

Palermo incanta i turisti, soprattutto stranieri. Nonostante le tante difficoltà, tra il problema rifiuti e la crisi del commercio degli ultimi anni, la città continua ad attrarre visitatori. Il suo patrimonio artistico e storico, i suoi monumenti, la sua cultura, il suo mare e le sue bellezze naturali insomma vincono su tutto.

La crescita dei flussi e delle presenze turistiche a Palermo continua anche nel 2018, ad un ritmo più che doppio rispetto a quello della Sicilia e quasi quadruplo rispetto alla media italiana. A rivelarlo, in modo oggettivo, sono i dati Istat su arrivi e presenze turistiche nella nostra città e sul numero delle strutture ricettive.

Nel 2018 a Palermo sono arrivati complessivamente oltre mezzo milione di turisti: 559.900, con un incremento del 9,6% rispetto al 2017 e del 19,3% rispetto al 2016. Di questi, 277 mila sono italiani e 283 mila stranieri. È indicativo come la percentuale maggiore di visitatori arrivi dall'estero: il 50,7% del totale. Un segnale certamente positivo per la città.

L’aumento dei turisti stranieri sostiene anche un complessivo aumento dei pernottamenti, visto che gli italiani si fermano in media 2 giorni a Palermo, mentre chi proviene dall’estero si ferma per 2-3 giorni.

Cresce infatti il tasso di occupazione dei posti letto, sia per gli alberghi (nel 2016 ogni letto veniva occupato in media 125 giorni l’anno, mentre nel 2018 si è superata la media di 140 giorni), sia per le strutture non alberghiere (da 51 giorni nel 2016 a 63 giorni nel 2018).

In sintesi, Palermo registra complessivamente un aumento delle permanenze (cioè del numero di turisti moltiplicato per il numero dei pernottamenti) pari al 7,8%, contro il 2,9 della Sicilia e il 2 della media nazionale.

A trainare, sono state soprattutto le strutture extra-alberghiere, in particolare i Bed and Breakfast, il cui numero complessivo è cresciuto da 265 nel 2016 a 457 nel 2017, fino a 553 nel 2018. Così pure gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, stile case vacanza, cresciuti in modo esponenziale dai 76 del 2016 ai 166 del 2018. Le strutture "non convenzionali" quindi volano, registrando un aumento del +23,4, che è quasi 10 volte superiore a quello nazionale (+2,7%).

In crescita anche le strutture alberghiere tradizionali, che registrano un aumento del 4,3%, quasi triplo rispetto alla media nazionale del 1,6.

"Sono numeri straordinari – commenta il sindaco Leoluca Orlando, che ha mantenuto per sé anche la delega per il turismo – che confermano quanto già sapevamo: Palermo è una città accogliente che sempre più è conosciuta nel mondo al di fuori degli stereotipi e per la propria realtà d’oggi. Un risultato raggiunto anche grazie alla promozione internazionale ed all’essere, sempre secondo i dati ufficiali dell’Istat, la più sicura fra le grandi città italiane. Il turismo si conferma come potenziale motore del nostro sviluppo, ma è già oggi una realtà consolidata che, anche grazie all’enorme indotto che genera nella mobilità, nella ristorazione e nel commercio. L’amministrazione - conlcude - sta lavorando sempre più per la destagionalizzazione dei flussi, con campagne rivolte a coloro che scelgono la bassa stagione per i propri viaggi".

