Messa in sicurezza del porto di Palermo, stanziati 39 milioni

"Nella Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione che ho presieduto oggi a Palazzo Chigi ho stanziato 39 milioni per interventi di messa in sicurezza per il Porto di Palermo. Si tratta di risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate e che rientrano nel Piano operativo FSC Infrastrutture 2014/2020". Lo afferma in una nota il ministro per il Sud Barbara Lezzi.

"Anche se caratterizzato da uno dei più grandi complessi cantieristici del Mediterraneo per la trasformazione e le riparazioni navali, l'impianto produttivo industriale del porto di Palermo soffre di una condizione di logoramento tale da rendere necessario un importante intervento di messa in sicurezza", spiega il ministro Lezzi.

"L'azione di rifinanziamento si attua in un quadro di interventi che puntano all'adeguamento tecnologico e alla realizzazione di interventi infrastrutturali correttivi. In questo modo si può combinare sicurezza, consolidamento industriale e adeguamento di traffico merci e passeggeri, utilizzando l'assetto logistico, infrastrutturale e tecnologico". (ITALPRESS)

© Riproduzione riservata