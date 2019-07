Reddito di cittadinanza, nuove proteste a Palermo: “Ritardi negli accrediti”

Anche a luglio ritardi nei pagamenti del reddito di cittadinanza. E continuano le proteste dei beneficiari, come scrive Gabriele Messina sul Giornale di Sicilia in edicola. Già nei mesi scorsi, alcuni fruitori avevano lamentato problemi negli accrediti.

«Il mio nucleo familiare è tra i beneficiari del reddito di cittadinanza - si legge in un sms inviato da un radioascoltatore a Ditelo in diretta, la trasmissione in onda dal martedì al sabato su Rgs e a cui è possibile segnalare disagi e disservizi - ad aprile e a maggio ho ricevuto un regolare accredito. Poi, proprio a metà maggio ho presentato una variazione riguardo la mia situazione familiare e ancora ad oggi non ho ricevuto l'accredito di giugno».

«Non abbiamo evidenze in merito ai ritardi e si tratterà quindi di un fenomeno molto ristretto sul totale delle domande. Per avere informazioni e chiarimenti si può contattare il numero verde», dicono dall’Inps.

