Lavoro a Palermo, naufraga il bando per 100 nuovi autisti all’Amat

Il bando per 100 nuovi autisti all’Amat di Palermo è stato diffuso e pubblicato ieri, ma è già naufragato. Come scrive Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola, andrà ritirato e riproposto perché in questo momento mancano passaggi fondamentali. A partire dal via libera che deve ancora arrivare dalla giunta.

La «selezione per esami» con termine di presentazione delle domande entro il 19 agosto, riservata a chi è in possesso di un diploma di scuola superiore, non abbia compiuto il 41esimo anno di età e con patente di guida «DE», in questa fase è destinato a essere archiviata. Con ogni probabilità se ne riparlerà a settembre, se non in autunno.

