Borse di studio Istud, premiati due palermitani

Assegnate le due borse di studio messe in palio da Istud. Due giovani palermitani si sono aggiudicati le borse di studio, del valore complessivo di 20mila euro, messe in palio da Istud, e potranno dunque partecipare ai master che avranno luogo a Baveno, sul lago Maggiore, a partire dal prossimo mese di novembre.

A seguire il master in Marketing Management sarà Riccardo Pansarella, 21enne, che nei prossimi giorni verrà proclamato dottore in Economia e Finanza; mentre per il master in Food & Beverage ha primeggiato nelle selezioni Riccardo Dispinseri, 22 anni che tre mesi fa a Catania si è laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari.

I due ragazzi sono stati scelti dai docenti di Istud, la prima business school indipendente italiana che, nel corso dei colloqui, partendo dai curricula, hanno valutato: il voto di laurea, la conoscenza della lingua inglese, la motivazione, le esperienze all'estero e la giovane età. Il Master in Marketing Management prevede 6 mesi di formazione in aula full-time + da 3 a 6 mesi di inserimento in azienda, mentre il Master in Food & Beverage Management è composto da 4 mesi di formazione in aula + 6 mesi di inserimento in azienda.

