Nasce in Sicilia il primo master sulla sostenibilità. A organizzarlo e gestirlo sono l'Alta Scuola del Collegio Universitario di Merito ARCES e RMStudio. Il nome di questo nuovo percorso di studi è “Sostenibilità, Diversity e Green Bond”.

Partendo dall'analisi approfondita della normativa europea e nazionale sulle tematiche della sostenibilità, il master consentirà di acquisire competenze sulla rendicontazione non finanziaria e sulla normativa per l’emissione di green bond in favore delle aziende con politiche volte alla sostenibilità ambientale ed energetica.

E' rivolto principalmente a giovani laureati e laureandi delle lauree triennali e magistrali in Economia e Finanza, Economia e Amministrazione Aziendale, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Ambientale, Architettura, Pianificazione Territoriale, Urbanistica.

Le iscrizioni sono aperte fino al 25 luglio e le lezioni cominceranno a settembre per un totale di 300 ore.

