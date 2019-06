Lavoro, Unicredit assumerà dieci stagionali in Sicilia: ecco le sedi

Lavoro in banca nel periodo estivo. Unicredit, infatti, assumerà dieci persone in Sicilia con contratto a termine di tre mesi per il periodo estivo.

"Registriamo positivamente - dichiarano Gabriele Urzì, segretario nazionale First Cisl Gruppo Unicredit e Calogero Li Puma, portavoce regionale della First Cisl Unicredit Sicilia - l'ingresso di ulteriori 10 colleghi che arrivano in un momento estremamente critico della rete degli sportelli Unicredit in Sicilia".

I neo assunti saranno assegnati ad Augusta, Lipari, Chiaramonte Gulfi, Cesarò, Lampedusa, Termini Imerese, San Vito Lo Capo, Corleone, Mazzarino e Palagonia.

"Costituiscono una boccata di ossigeno, certamente non sufficiente ma positiva, a beneficio delle croniche carenze di personale delle agenzie", conclude Urzì auspicando che i lavoratori vengano confermati a tempo indeterminato "perché è assolutamente indispensabile un turn over di personale tenuto conto delle centinaia di lavoratori che hanno aderito ai piani di esodo anticipato e non sostituiti".

