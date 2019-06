Maison du Monde apre a Palermo, il colosso francese dell'home decor in via Ugo La Malfa

Maison du Monde toglie i veli. Martedì 4 giugno, il negozio del brand francese in città apre in via Ugo La Malfa 5, a Palermo.

Si tratta di un grande spazio dedicato all'arredamento e alla decorazione della casa e del giardino, creato nell'area che ospita Lo Castro, azienda di legnami.

Si trova in uno spazio di 1.400 metri quadrati, dove si potranno acquistare prodotti per l’arredo e l’organizzazione della casa, con reparti dedicati a decorazione, lampade, arte della tavola e mobili. Ci sarà anche un angolo "consulenza d’arredo", creato per presentare stili, forme, colori e material del marchio francese.

Il primo negozio Maison du Monde in Italia è stato aperto nel 2007 a Bologna.

"Ringraziamo lo sportello unico per le attività produttive per la collaborazione", ha dichiarato Gabriella Lo Castro.

