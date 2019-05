Confesercenti Palermo ha eletto la sua nuova giunta, Francesca Costa la presidente

Confesercenti Palermo ha eletto la sua nuova giunta. Sarà composta dal presidente Francesca Costa, dal vice presidente vicario Massimiliano Mangano (Fismo), dai vice presidenti Giuseppe Cità (Confesercenti Alte Madonie) e Nunzio Reina (Area Produzione), dal direttore Michele Sorbera e dai consiglieri Antonio Bottone (Area credito), Benedetto Guglielmino (Faib), Nadia Lo Medico (Confesercenti Partinico), Alessandro Cilano (Fiba), Marco Mineo (Assohotel) e Giovanni Tornatore (FederPubblicità).

"Abbiamo il dovere di ascoltare e riportare le problematiche delle categorie ai tavoli istituzionali - dice Francesca Costa - e lo faremo collaborando quotidianamente per dare stabilità alle imprese, sicurezza agli imprenditori e alle loro famiglie".

"È necessario superare le difficoltà provocate dal peso della burocrazia e della pressione fiscale, per essere in grado di reagire ai continui cambiamenti del mercato. Un lavoro di squadra fondamentale - conclude - per garantire ai nostri associati tutele e soluzioni grazie al nostro progetto". (ITALPRESS)

