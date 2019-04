Al via l'Internship camp Summer 2019 per l'internazionalizzazione delle imprese siciliane

Una start up che mette in collegamento aziende delle province di Palermo e Trapani con università straniere, con uno scopo preciso: "Esportare la Sicilia, rimanendo in Sicilia". Sono gli obiettivi di St Sicily, www.stsicily.it, e dell’Internship camp che dà avvio all’edizione summer del 2019, esperienza giunta alla terza stagione. L'incontro di presentazione, dal tema “Promozione, sviluppo del territorio e internazionalizzazione delle imprese attraverso gli Internship Camp by STSicily: Kick off Day Internship Camp III Edizione” è previsto lunedì 6 maggio, dalle ore 9.00, presso l’aula multimediale dell’ex mattatoio di via del Mare a Balestrate.

In apertura i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco di Balestrate Vito Rizzo, dall’assessore alle Attività produttive Salvatore Ferrara e dall’assessore al Turismo Peppe Lombardo. In rappresentanza dell’Università degli Studi di Palermo interverrà il prof. Stefano de Cantis della Facoltà di Economia.

Per quanto riguarda la presentazione di imprese e associazioni coinvolte, previsti gli interventi di Massimo Plescia, ingegnere e presidente Aidp (Associazione italiana per la direzione del personale) e amministratore Sdi-Soluzioni d’impresa, Marco Calì, amministratore MC2 Innovations. Le associazioni del territorio saranno rappresentate da Rosaria Petruso, presidente dell’Associazione turistica Balestrate. Infine Piero Tuzzo, director business development STSicily group, associata a Confindustria, illustrerà dettagli, numeri e finalità dell'Internship camp summer. Interverranno anche docenti e direttori di scuole italiane e straniere. Coordinerà la discussione il giornalista Salvatore Ferro. La giornata si svolgerà in lingua inglese, data la presenza di studenti stranieri provenienti da Paesi europei, India e Cina.

