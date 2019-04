Blutec, Musumeci incontra i sindacati dell'ex stabilimento Fiat: "Basta rinvii"

Il governatore Nello Musumeci ha incontrato questa mattina, a Palazzo d’Orleans, i rappresentanti sindacali di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm per affrontare la vicenda che riguarda i lavoratori dell’ex stabilimento Fiat e dell’indotto. "Non è più tempo di rinvii: serve piena chiarezza sulla vicenda", ha detto.

"La Regione continuerà a esercitare la massima pressione politica sul Governo nazionale affinché - ha continuato - si adottino i dovuti provvedimenti e si avvii, allo stesso tempo, una interlocuzione con Fca perché ritorni al tavolo delle trattative".

Tra i vari aspetti trattati nel corso della riunione, la proroga degli ammortizzatori sociali e degli strumenti di assistenza previsti, che scadono a fine giugno e sulla loro estensione ai 62 lavoratori dell’indotto rimasti senza alcuna copertura. Al centro della discussione anche i riflessi della vicenda giudiziaria che interessa il gruppo Blutec, la società che aveva rilevato lo stabilimento per rilanciarlo, i cui vertici sono sotto inchiesta.

"Il futuro di Termini Imerese, che ha avuto il riconoscimento di Area di crisi complessa e che per questo merita soluzioni straordinarie - ha osservato il presidente della Regione - non può dipendere dal pronunciamento dei giudici. Oggi stesso chiederò informazioni al ministero del Lavoro per sapere se esistono ostacoli di tipo burocratico sulla proroga della Cassa integrazione per tutti i lavoratori sino al 31 dicembre. Analoga richiesta farò al dicastero dello Sviluppo economico sulle possibili ipotesi per la reindustrializzazione di un’Area che, proprio per la presenza di infrastrutture importanti, può riscuotere grande interesse. Certamente - ha concluso Musumeci - il futuro dei lavoratori, per il loro patrimonio di competenze e di professionalità acquisite, non può essere messo in discussione".

