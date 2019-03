Esenzione ticket per reddito, lunedì via alle richieste. Asp Palermo: "Usare procedura online"

Lunedì prossimo, 1 aprile, prende il via il rinnovo o la richiesta ex novo dell'esenzione ticket per reddito. Sono circa 430 mila i palermitani di città e provincia interessati. Per evitare file e caos per gli utenti, l'Asp di Palermo consiglia di utilizzare lo sportello online, che in pochi passaggi, consente di stampare comodamente a casa il certificato.

Per procedere alla richiesta, occorrerà collegarsi, dal primo aprile, con pc, tablet o smartphone asportello.asppalermo. org. La procedura potrà essere eseguita in qualsiasi ora del giorno. Se gli aventi diritto vorranno avere materialmente l'attestato, basterà, dopo la registrazione allo sportello online, cliccare nell'icona dell'esenzione e quindi stampare il certificato”.

Dall'Asp di Palermo assicurano che "il certificato di esenzione per reddito della maggior parte degli anziani aventi diritto risulterà visibile anche al medico di famiglia. Non c'è, quindi, bisogno di venire negli uffici, soprattutto, nei primi giorni di aprile".

Sono circa 250 mila i certificati, già, “validati” dall'Agenzia delle Entrate, riferiti principalmente alla categoria E01 e soprattutto ad over 65 con un reddito familiare complessivo inferiore a 36.151,98 euro.

Per i disoccupati la procedura online prevede, oltre alla registrazione, di firmare il modulo di autocertificazione ed inviarlo attraverso una scansione o semplicemente una fotografia insieme alla copia del documento di riconoscimento. L'utente sarà, poi, informato con un sms della possibilità di scaricare l'attestato.

E sempre a partire dal primo aprile, oltre allo sportello online, l’Asp ha potenziato anche gli uffici dove richiedere personalmente il certificato di esenzione. Saranno aperti dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio: dalle 8.30 alle 13.45 e dalle 15 alle 17.15. A Palermo è possibile recarsi al: PTA Biondo di via La Loggia 5; PTA Guadagna di via Giorgio Arcoleo 25; PTA Albanese di via Papa Sergio I; Poliambulatorio Centro di via Turrisi Colonna 43 e PTA “Casa del Sole” di via Luigi Sarullo 19.

Gli attestati di esenzione in scadenza riguardano le seguenti categorie:

- E01: soggetti di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;

- E02: disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con un reddito complessivo inferiore ad 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (si considerano disoccupati i soggetti regolarmente iscritti negli elenchi dei Centri per l'Impiego e che hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze; sono quindi esclusi i soggetti in cerca di prima occupazione);

- E03: titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico;

- E04: titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni familiare a carico.

© Riproduzione riservata