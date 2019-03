Lavoro a Palermo: all’Amat servono 100 assunzioni, soprattutto autisti

All’Amat servono 100 assunzioni, soprattutto di autisti. Lo chiede la stessa azienda di trasporto urbano di Palermo che, come si legge in un articolo di Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola, sta procedendo alla redazione del piano di risanamento insieme a quello del fabbisogno del personale.

La commissione Bilancio, presieduta da Barbara Evola, ha ricevuto in audizione l'amministratore unico, Michele Cimino che ha esposto la sua visione di sviluppo dell'azienda. Un piano che però al momento non è supportato da sufficiente denaro.

"Abbiamo già pronta la bozza del piano di risanamento - ha detto Cimino -. Non si può comunque sorvolare sulla necessità che abbiamo di immettere forze fresche nel nostro circuito".

