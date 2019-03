Autostrada Messina-Palermo, modifiche alla viabilità per lavori in un cavalcavia ferroviario

Modifiche alla viabilità sulla A20 Messina-Palermo a causa di lavori da eseguire in un cavalcavia ferroviario, nella zona geografia "Barcellona".

Dal 25 marzo al 5 aprile dovrà essere sottoposto ad interventi manutentivi di pertinenza della Società R.F.I spa. La ditta esecutrice è la Società Consortile Sicilia1 arl di Sant’Agata Militello.

Visto che quel cavalcavia scavalca in più punti l’autostrada Messina-Palermo, sia a valle che a monte sarà necessario chiudere al traffico - di volta in volta per circa 2 km - la carreggiata autostradale a valle, in direzione Palermo, e quella a monte, in direzione Messina, in corrispondenza dei luoghi in cui saranno effettuati i lavori.

Il Cas ha emanato una nota con le modifiche: dalle ore 22 del 25 marzo alle ore 18 del 31 marzo 2019 verrà chiusa al traffico la carreggiata autostradale a valle in zona Barcellona e contestuale l'istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata a monte, in direzione Messina.

Dalle ore 22 del 31 marzo alle ore 22 del 4 aprile 2019 chiusura al traffico della carreggiata a monte in zona Barcellona e contestuale istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata a valle, in direzione Palermo.

Infine, dalle ore 6 alle ore 22 del 5 aprile 2019 chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o sorpasso in entrambe le carreggiate, in direzione Palermo e in direzione Messina, in zona Barcellona.

Prevista la circolazione con limiti di velocità di 60km/h e divieto di sorpasso.

© Riproduzione riservata