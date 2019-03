Terremoto Blutec, Conte: "La priorità è mettere in sicurezza i lavoratori"

"È un problema serio, abbiamo saputo anche noi dell'arresto del management di Blutec: era una situazione già molto delicata, adesso bisognerà lavorare per mettere in sicurezza i lavoratori". Così il premier Giuseppe Conte rispondendo ai cronisti a Caltanissetta sul caso Blutec.

"Credo che il ministro Di Maio l'abbia già anticipato: bisognerà intervenire prontamente e lui lo saprà fare per offrire ai lavoratori un minimo di garanzie. Coinvolgere Fca? Sarebbe per me prematuro configurare degli scenari concreti, il ministro Di Maio, che ha già prestato attenzione alla vicenda, continuerà a lavorarci. E come governo sono convinto troveremo una soluzione".

