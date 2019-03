Ferrovie, raddoppio Palermo-Messina: riaprono i cantieri. Investimento da 450 mln euro per 12 km

Ripartono i cantieri per il raddoppio della tratta ferroviaria Palermo-Messina. I primi lavori riprenderanno tra Cefalù Ogliastrillo e Castelbuono, investimento 450 milioni di euro, 12 chilometri a doppio binario che velocizzeranno il tempo di percorrenza dei treni.

L'opera, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, è stata sbloccata a Roma in un vertice a cui hanno partecipato l' assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Marco Falcone e i vertici di Rete Ferroviaria Italiana.

"Abbiamo trovato un accordo e fra un mese ripartiranno i cantieri, un risultato eccellente, visto che l' opera si era praticamente arenata - ha detto Falcone -. Adesso possiamo andare avanti".

