Mannoia, Geolier, Clementino e LDA: Gigi D'Alessio annuncia i primi artisti di Sicily for Life

Si chiama «Sicily for Life - Gigi & friends» il concerto di beneficienza con protagonista Gigi D’Alessio, organizzato dalla Fondazione Tommaso Dragotto in programma il 20 giugno, alle 21, allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Il ricavato delle vendite dei biglietti, al netto dei costi di produzione dello spettacolo, servirà per la realizzazione di un poliambulatorio pediatrico per la cura delle malattie rare, che sorgerà all'ex Istituto Materno Infantile, a Villa Belmonte, e sarà gestito dal Policlinico Paolo Giaccone.

Fiorella Mannoia, Geolier, Clementino e LDA sono i primi nomi annunciati da Gigi D'Alessio. Il concerto è stato presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, nella Villa del Gattopardo, sede della Fondazione Tommaso Dragotto. «Per i lavori di ristrutturazione della struttura dedicata al padiglione pediatrico per la cura delle malattie rare ci vorranno più o meno cinque mesi - spiega l’imprenditore Dragotto, fondatore di Sicily by Car - realizzare un progetto simile a mio avviso è un qualcosa di estremamente importante. A Palermo non disponiamo di strutture come questa».