Mafia, incontro a Bagheria su informazione e legalità

Un'occasione di confronto sul fenomeno mafioso e sulle strategie per combatterlo, anche attraverso un'informazione libera e trasparente. Si terrà sabato, 15 febbraio, alle 17 al Teatro dei Siciliani all'interno del Museo dell'Acciuga di Aspra, il dibattito sul tema: "Impegno civico, informazione e legalità: come si contrasta la mafia".

A margine dell'incontro verrà presentata la pubblicazione "Il feudo" di Ignazio Soresi. L'evento è organizzato dal blog "L'inchiesta di Bagheria", dal coordinamento cittadino "ReteCivica - Bagheria" e dall'"Associazione per onorare la memoria dei caduti nella lotta contro la mafia", presieduta da Carmine Mancuso che interverrà nel corso della serata.

La scelta del Museo dell'Acciuga come sede dell'incontro non è casuale. Michelangelo Balistreri ha intitolato uno spazio del museo al maresciallo dei carabinieri Filippo Salvi, caduto a Bagheria durante un'operazione investigativa. La recente ondata di arresti per mafia ha evidenziato come il fenomeno non possa essere considerato sconfitto e come, al contrario, sia necessario un impegno costante per contrastarlo.