Teatro Imperia di Monreale, ecco i nuovi spettacoli della stagione 2025

Si è aperta con due spettacoli che per tre serate hanno registrato il sold out, la nuova stagione teatrale 2025 all’Imperia di Monreale, che ha preso il via il 22 gennaio scorso e si concluderà il il 25 maggio 2025.

Per vivere insieme alla città e ai visitatori l’emozione del Teatro all’Imperia, l’amministrazione ha pensato di promuovere anche la stagione Filodrammatica grazie alla collaborazione delle associazioni ha definito un calendario straordinario, con spettacoli indimenticabili , artisti di talento e compagnie teatrali di altissimo livello.

«Siamo contenti di avere ridato attraverso la realizzazione delle stagioni teatrali – ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono - nuova linfa al teatro Imperia che è diventato un luogo di aggregazione sociale per la nostra comunità, che dopo tanti anni sta rivivendo la voglia di stare insieme in uno spazio dove condividere momenti di arte e cultura. Nessun’altro luogo come il teatro può contribuire alla costruzione di una comunità, partendo dallo spazio fisico e simbolico attraverso il lavoro degli artisti, delle compagnie e delle associazioni».

Le performance della stagione filodrammatica, sono rivolte a chi ama il teatro autentico e appassionato. Prende il via sabato 8 Marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna sempre alle 21 sarà messa in scena, la rappresentazione «Passi di Libertà fra colori e Suoni» della rassegna Donna e Arte curata dalla professoressa Carmen Lupo.

A seguire il 5 aprile alle 21 la Compagnia teatrale Tritone metterà in scena La Rosa Gialla. Il 10 maggio alle 21 la Compagnia in Valigia rappresenterà The Prudes . Il 18 maggio sarà la volta dell’associazione Trinacria Bedda con Ed è subito Napoli e per finire il 30 e il 31 maggio l’associazione TE.MA metterà in scena Il Marchese di Roccaverdina.

I biglietti sono in vendita al teatro Imperia in via della Repubblica o su www.vivaticket.com