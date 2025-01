Mancano i tutor in Fisioterapia al Policlinico di Palermo, solo 7 per 70 studenti: bloccati i tirocini

Mancano i tutor in Fisioterapia al Policlinico universitario di Palermo. Sono solo sette al momento per un totale di settanta studenti che al secondo e terzo anno ancora non hanno accesso alle ore di tirocinio professionalizzante, necessario a terminare gli studi. Gli studenti, pertanto, tornano a scrivere al rettore Massimo Midiri.

«A soli 10 mesi dalla laurea, ci troviamo nella drammatica condizione di non aver svolto neanche un giorno di tirocinio del secondo e terzo anno, a causa dei rallentamenti avvenuti durante lo scorso anno per via della mancanza di spazi e numero di tutor adeguati – scrivono in una lettera inviata al rettore gli studenti di Fisioterapia -. Questa situazione ci porta a interrogarci se saremo mai in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni di salute dei pazienti».