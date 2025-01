Baaria Film Festival, a Bagheria il cinema delle isole nel mondo

Una sezione competitiva, intitolata «La Sicilia e le altre isole» con lungometraggi provenienti da isole di tutto il mondo, a cui si alterneranno film riguardanti la Sicilia, inclusi muti d’inizio Novecento e corti realizzati da under 30. Sarà questa la componente principale del Baarìa Film Festival (Bff), primo festival italiano di lungometraggi interamente dedicato al cinema insulare.

Dal 2 al 6 luglio

La kermesse si terrà dal 2 al 6 luglio a Bagheria, la città natale di personaggi come Giuseppe Tornatore, (che nel 2009 le ha dedicato il film, Baaria, entrato anche in lizza ai Golden Globe) Renato Guttuso, il fotografo Ferdinando Scianna e il poeta Ignazio Buttitta. Il Bff si propone di promuovere il racconto cinematografico della condizione insulare a livello nazionale e internazionale, con particolare riferimento alla Sicilia, offrendo un approdo a registi emergenti e già affermati.

Valorizzazione del patrimonio artistico

Tra gli obiettivi, valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico dell’isola, favorire il dialogo interculturale e offrire spunti di riflessione su temi ecologici .Prodotto dall’associazione Kinema con il patrocinio del Comune di Bagheria, il festival ha come direttore artistico il critico cinematografico Alberto Anile e come direttore generale il giornalista Andrea Di Quarto, ideatore del progetto. Si avranno proiezioni pomeridiane in sala e serate all’aperto in una delle ville nobiliari di Bagheria.Inoltre la programmazione porterà in vari luoghi della cittadina con convegni, presentazioni di libri, omaggi, incontri con il pubblico.