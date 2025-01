Venticinque anni fa «Crime of passion» sbancò tutte le discoteche: festa con il dj palermitano Charlie Mauthe

Il dj palermitano Charlie Mauthe festeggia la sua carriera con il Freedom party 90: appuntamento domani, sabato 18 gennaio, alle 22.30, al Dorian, a Palermo. Una serata in cui si celebrano i primi 25 anni di Crime of passion e Coming trough the light con il progetto Bambie B: sono hit che hanno reso Charlie Mauthe popolare nelle dance floor a livello mondiale, dall'Europa agli Stati Uniti.

«Crime Of passion era pronta già nel ‘96- spiega Charlie Mauth -, ma le case discografiche non erano interessate all’epoca. Io scrissi tutto il ritornello. Nel 2000 la ritiro fuori e realizzo questa versione dell’eurodance. È stato un grande successo in tutte le radio. 11 mesi in classifica in tutto il mondo. Tanti i ricordi, come quando ho suonato con gli artisti più famosi dell’epoca. Come le Space Girl e tanti altri».

L’appuntamento sarà anche occasione per festeggiare i primi quattro decenni dietro la consolle di Charlie Mauthe, con un percorso dance dagli anni Ottanta ai primi anni Duemila, performance live con un medley di tutte le sue produzioni - come Life, Freedom man, Touch me ed Every woman - ospiti a sorpresa e una grande torta. Proprio per confermare il mito di Mauthe, sarà esposta anche una teca con il primo 45 giri, la cuffia e il mixer di Charlie del 1985.