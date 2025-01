Mostra e dibattito a Palermo per ricordare il console onorario Antonella Alongi

Un viaggio interdisciplinare che ha unito arte, rispetto dell’ambiente, ricerca e memoria. All’oratorio Santa Elena e Costantino di Palermo, Loredana Daniele, architetto e docente di storia dell’arte, ha organizzato un incontro e allestito la sua mostra, Genesi delle emozioni, in ricordo di Antonella Alongi, console onorario della Repubblica di Capo Verde, scomparsa un mese fa all’età di 61 anni dopo una lunga malattia.

La stessa Antonella avrebbe voluto organizzare l’evento ma non ha fatto in tempo. Loredana Daniele, allora, ha pensato di portare avanti il progetto dell’amica. Dopo la lettura del Cantico delle creature a cura dell’attrice Elena Pistillo e dei brani musicali della band Baidans (formata da Salvatore La Carrubba, Fulvio Caruana e Vincenzo Verderosa), hanno preso la parola artisti e professionisti confrontandosi su temi artistici e ambientali. Si sono alternati Salvatore Di Rosa, specialista in Medicina interna, malattie cardiovascolari e infettive, Rosa Vitale, docente di Storia dell’arte, Agnese Giglia, Giuseppe Cipolla e Dario Denso Andriolo, docenti dell’Accademia di Belle Arti.