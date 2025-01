Le lotte dei Fasci dei lavoratori contro la miseria e i soprusi, il romanzo della palermitana Serafina Ignoto

L’isola è la Sicilia, i ribelli sono i contadini e gli operai disperati che chiedono pane e dignità. Protagonista del primo romanzo della palermitana Serafina Ignoto, ambientato nella fine dell'800, è Andrea Pavan, inviato de La Tribuna di Roma, che va in Sicilia per seguire da vicino le rivolte dei Fasci dei Lavoratori. Il nome del reporter è di fantasia ma il personaggio si ispira alla storia vera del giornalista Adolfo Rossi.

Pavan, accolto al suo arrivo dal collega Salvo Rizzo del Giornale di Sicilia, raccoglie la voce degli indifesi, dei miserabili, dei contadini ridotti in schiavitù, degli uomini e delle donne che si ribellano alla miseria e ai soprusi. Si, anche le donne. Le più agguerrite e le più preparate sulla fede socialista sono loro. Trascinano i mariti nelle lotte del Fascio, sono brave a tenere i comizi nelle folle, frequentano la scuola organizzata dal movimento, «perché uno può nascere ignorante ma non è detto che ci debba morire» e «il lavoratore istruito è un uomo libero». A Milocca, in cinquecento, insorgono per liberare i mariti e i figli arrestati ingiustamente. «Indignate di quella che a loro sembrava infame prepotenza - si legge nel libro - assaltano la caserma dei carabinieri, ne sfondano le porte e liberano i cinque arrestati. Di fronte a quell’esercito infuriato ma inerme, i carabinieri non ebbero cuore di far fuoco». Il popolo siciliano, stanco di essere raggirato e illuso (le promesse della distribuzione delle terra dopo l’Unità d’Italia non furono mantenute), schiavizzato e vessato dai continui dazi, si ribella e chiede rispetto e dignità.