Palermo, Brass in Jazz: la fisarmonica sale in cattedra con Richard Galliano

È pronto a conquistare Palermo con il suo live show al Teatro Santa Cecilia. In esclusiva nazionale per la rassegna Brass in Jazz con le Musiche del nostro tempo, l’artista italo-francese si esibirà insieme all’Orchestra jazz siciliana diretta da Domenico Riina, in un progetto che ricerca l’evoluzione del jazz tradizionale. Un concerto in programma da venerdì a domenica - ogni serata in doppio turno, le prime due alle 19 e alle 21.30 e domenica 18 e 20.30 - e che offrirà al pubblico una carrellata che attraversa i confini non solo del jazz, ma anche del tango, del valzer musette e di altri generi.

Questo perché Galliano non è semplicemente un fisarmonicista: è un rivoluzionario che ha trasformato uno strumento in un mezzo capace di dialogare con i linguaggi più sofisticati. «La fisarmonica - afferma Galliano - è sempre stata per me uno “Steinway con le cinghie”». Ed è proprio questa visione a fare di Galliano un unicum: un musicista capace di portare uno strumento così singolare al centro della scena. «Il mio desidero più grande - racconta - era dare uno spazio adeguato alla fisarmonica, uno strumento ingiustamente qualificato come il “pianoforte dei poveri”». E c’è riuscito, non a caso è l’unico jazzista al mondo a incidere per la Deutsche Grammophon.