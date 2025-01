Moda, eleganza e spettacolo: la seconda edizione di Sicily Wedding in love al Castello San Marco di Santa Flavia

Stand espositivi, sfilate con le ultime collezioni, professionisti del wedding a confronto. Dopo il successo della passata edizione, torna a gran richiesta l’evento esclusivo dedicato ai futuri sposi. Al Castello San Marco a Santa Flavia sabato 11 gennaio e domenica 12 gennaio, a partire dalle 16, si terrà la seconda edizione di Sicily Wedding in love, un evento esclusivo per tutte le coppie di sposi, organizzato da Rosanna Valenti (nella foto), wedding planner, event creator and event coordinator. Nell’elegante dimora storica si potrà assistere ad un evento che unirà eleganza, cura del dettaglio, qualità e professionalità degli addetti del settore.

Sarà possibile ammirare in anteprima le nuove collezioni sartoriali e gli ultimi trend di tendenza delle migliori aziende presenti sul territorio siciliano. Tra gli stand abiti da sposa e sposo più belli, ma anche abiti da cerimonia per gli invitati, addobbi floreali, location per il ricevimento, fotografia e video, tutti i servizi per gli sposi e la preparazione del loro giorno più bello.

Le coppie potranno avvalersi dell’esperienza e della professionalità della wedding planner che saprà guidare i giovani nell’organizzazione del loro giorno più bello. In passerella alle 18 sfileranno le ultime collezioni degli atelier più prestigiosi e i futuri sposi potranno vedere da vicino le eccellenze sartoriali.

Una giornata che incanterà i futuri sposi e farà vivere loro una favola. Immersi nella sontuosità del Castello, tra ricordi storici e creazioni moderne, si darà spazio ai sogni.

«Un evento che ha l’intento di valorizzare il territorio, mettendo in risalto la nostra storia e tutti i fornitori locali – spiega la wedding e event planner, Rosanna Valenti – con attenzione alla qualità e al buon gusto. I futuri sposi potranno trovare tante idee per il loro giorno più bello».

Le coppie presenti, infine, potranno partecipare ad un contest gratuito con la possibilità di vincere un buono di 500 euro che verrà sorteggiato al termine della sfilata. Buono che potrà essere utilizzato nella pianificazione del matrimonio firmato Rosanna Valenti.

Ingresso gratuito previa prenotazione al numero 389.6318966

Biografia

Rosanna Valenti è una wedding planner, event creator e coordinator, specializzata nel settore con oltre 11 anni di esperienza nella realizzazione di eventi. Nel corso degli anni ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti.