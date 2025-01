La Bandiera della palermitana Giulia Mei è la più sventolata dell’anno

Bandiera della palermitana Giulia Mei prima in classifica per il Mei come miglior singolo emergente dell’anno. Il riconoscimento consacra la cantautrice come una delle voci più promettenti della scena musicale italiana. Il brano che ha conquistato il pubblico affronta con intensità e ironia il tema della libertà delle donne.

«Sono molto felice - dice l’artista, classe 1993 - che Bandiera sia al primo posto nella classifica», esprimendo gratitudine verso il Mei per il sostegno ai progetti indipendenti. «Questo mi fa pensare - continua Giulia Catuogno, questo il suo vero nome - che la gente abbia voglia di riflettere e parlare di tematiche ancora oggi importanti».

Giulia è laureata al Conservatorio di Palermo, ha costruito il suo percorso ispirandosi al cantautorato con incursioni nella sperimentazione elettronica. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo album, Diventeremo adulti, arrivando tra i finalisti delle Targhe Tenco nella categoria esordienti e poi, nel 2021, ha vinto il concorso Genova per voi, ottenendo la targa Siae come migliore autrice donna.

Con Bandiera, che Giulia ha portato a X Factor, riscuotendo un grande successo, in tv e poi sul web, ha confermato la vocazione per l’equilibrio tra messaggio e sonorità, toccando i vertici della notorietà nel panorama musicale nazionale. Una canzone che rappresenta un manifesto di consapevolezza e riflessione, capace di parlare a un pubblico ampio e trasversale.